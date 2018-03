Comunque vada, ha già vinto tutto: perché Gessica Notaro è la stella di ‘Ballando’

Sembra successo in un passato remoto lontanissimo l’episodio tragico che ha cambiato per sempre la vita di Gessica Notaro.

A vederla oggi, grintosa, sensualissima, così caparbia nell’eseguire alla perfezione i passi di danza sulla pista di ‘Ballando con le stelle’, la 28enne di Rimini che poco più di un anno fu vittima della barbarie dell’ex fidanzato, è una specie di resurrezione tangibile e visibile che a ritmo di musica, spiega a tutti com’è che va la vita, quanto possa essere sorprendente e bellissima nonostante ti abbia portato in un baratro profondo.

Ora risale Gessica, è già risalita. Con una dignità granitica che non c’è acido in grado di corrodere, è lì, nella sala prove di un programma televisivo che è vetrina della sua tenacia brillante, e si allena, cade, si rialza, aggiusta la benda sull’occhio “ché senza mi sento nuda” e riparte.

Forte, tosta, ‘femmina’ nel senso più glorioso di un termine che racchiude la sostanza meravigliosa dell’essere donna.

Ed è pure brava, Gessica, ma brava per davvero. Nel ballo, la ex Miss Italia sta dimostrando che l’occasione di esibirsi in tv non è affatto una delle tante vie percorribili dai cosiddetti ‘vip’ in cerca di notorietà o di un’alitata di visibilità che tolga la polvere dalla fama impolverata. Gessica ci sa fare, si muove come il dio della danza comanda, coinvolge lo spettatore che dimentica il suo status di ballerina alle prime armi e quasi quasi confonde l’allieva con il maestro, non ricorda più chi guida e chi segue, chi insegna e chi impara.

Accantro a lei Stefano Oradei, il maestro di ballo che nelle interviste lasciate tra una prova e l’altra racconta come sia totalmente conquistato dalla bellezza fisica e interiore di questa donna incredibile, la stessa che prende a sé e lascia andare, che solleva e riprende al volo davanti a uno specchio che riflette i sorrisi, il fiatone, la stanchezza.

E probabilmente, è proprio l’umiltà la sua dote più affascinante, la grazia raffinata e composta che emerge dall’atteggiamento in video e che adesso è racchiusa anche in una foto postata sui social.

“Un altro piccolo traguardo raggiunto. Grazie a te alpha Stefano Oradei per tutto il cuore e l’impegno che metti nel realizzare tutto questo. ti voglio bene” è il messaggio che l’accompagna, nel caso ci fosse ancora bisogno di parole.