Giovanna e Amadeus, 5 foto per 5 look: l’album del backstage di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso da qualche giorno, ma l’entusiasmo per un’esperienza così totalizzante ancora non passa per chi l’ha vissuta intensamente come Amadeus, che del successo di questa edizione è stato determinante fautore.

Sempre al suo fianco, prima, durante e dopo la kermesse che l’ha visto indiscusso protagonista, la moglie Giovanna Civitillo: “Io e mio figlio siamo stati il suo sostegno, ci cercavamo con gli occhi” ha confidato in una recente intervista: “Il momento che ricorderò per sempre è quando Ama prima di scendere le scale, nel momento in cui è iniziata la sigla, si è fatto il segno della croce. Lo abbiamo visto solo noi. Quell'immagine ce l'avrò impressa per sempre”.

Un’avventura intensa quella di cui l’Ariston è stato teatro, fatta di spettacolo, musica, ma anche del glamour di chi lo ha ‘abitato’ durante le lunghe ore di diretta televisiva. E adesso che il sipario è calato, restano i ricordi che passano anche attraverso le foto dei look sfoggiati da marito e moglie durante le cinque serate: un album che Giovanna ha condiviso con i follower attraverso il profilo di coppia che gestisce con il marito.

Amadeus e Giovanna, l’album dei ricordi del Festival di Sanremo

“Noi”, scrive a corredo della rassegna di foto che mostrano Giovanna Civitillo e Amadeus elegantissimi nel camerino del Festival prima delle cinque dirette televisive. Gli abiti di entrambi sono stati firmati da Gai Mattiolo, lo stesso stilista che disegnò i loro abiti nuziali e che ha messo mano anche alla giacca del figlio José nella terza serata, uguale a quella di mamma Giovanna. Ricordi indelebili per una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo, ammirate per la loro autenticità dai follower che hanno colto anche questa occasione per fare loro tutti i complimenti del caso.