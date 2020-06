Giulia Arena mette a posto gli haters: “Sì, ho la cellulite e non me ne frega niente”

C’è lei in costume da bagno, spalle alla videocamera e sguardo rivolto verso il mare della sua Sicilia. Il vento nei capelli, il rumore delle onde in sottofondo… Uno spettacolo per i follower di Giulia Arena che ha regalato lo scorcio dello spettacolo in cui si è trovata immersa al popolo dei social dove, però, non tutti hanno apprezzato. Anzi. Perché tra i tanti che hanno commentato il filmato condiviso su Instagram dalla ex Miss Italia c’è stato anche chi le ha rivolto critiche durissime per la sua cellulite, ‘difetto’ fisico sul quale l’attrice della fiction ‘Il paradiso delle signore’ ha dedicato diverse storie Instagram per dirsi fiera di averlo come emblema di una normalità troppo spesso nascosta dai ritocchi e filtri social.

Un messaggio che si spera possa fare breccia in coloro che lo hanno "ispirato"....

(Di seguito, il post di Giulia Arena oggetto di critiche)

“Ho la cellulite e di ritoccarla non me ne frega niente”

“Sono in un posto meraviglioso, ma devo perdere due minuti per precisare”, ha esordito Giulia Arena nella prima di diverse storie volte a rispondere alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico: “Se l’intento è farmi stare male o attirare la mia attenzione è il modo più sbagliato. Mi aspetto un tatto e un’intelligenza diversa da madri di famiglia, giovani donne, persone che potrebbero essere mie sorelle, mie amiche… mi dispiace. Mi sembra assurdo…”.

“Ho la cellulite e di ritoccarla non me ne frega niente”, ha aggiunto ancora: “E vi dirò di più, tutte ce l’hanno o si ritoccano. Davanti a un mare che mi è mancato come l’aria, non mi importa delle critiche. Questi commenti sono la matrice di tanti disagi, psicologici e alimentari. Infine, il messaggio per i destinatari: “Questo video è rivolto a chi deve capire che la normalità deve rimanere normalità, ben venga mostrare anche i difetti normali. Abbiamo la cellulite? Ma chi se ne frega! Cercate di dare il giusto peso a quello che leggete, ci sono persone ignoranti e annoiate”.

(Di seguito le storie di Giulia Arena)

