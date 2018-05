Valentina, chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte

Assumere il ruolo di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana comporta anche questo: ritrovarsi all’improvviso al centro della curiosità della gente che del premier vuole sapere tutto.

Ma proprio tutto.

Da un giorno all’altro, dopo il tanto atteso accordo tra Di Maio e Salvini, il cognome ‘Conte’ si è spogliato dei colori calcistici a cui i più associavano il nome di Antonio per vestirsi dell’importanza istituzionale di un compito che dovrebbe far tornare a sbandierare il tricolore al vento del cambiamento.

Ora è di Giuseppe Conte che si parla, si discute, si chiede, s’indaga.

E allora giù con gli interrogativi che dal ‘chi è?’ al ‘che ha fatto nella vita?’, dalla città di nascita a quella di adozione, circondano l’identità del professore ordinario di diritto privato indicato come premier, arrivato al Quirinale straordinariamente in taxi quale “avvocato difensore del popolo italiano”, con un ciuffo discolo sulla fronte che magari sarà già segnato sul taccuino di Crozza &co quale tratto distintivo da replicare.

Scandagliato il suo curriculum professionale, ora ciò che suscita più interesse è la vita privata di Conte che passa inevitabilmente dalla domanda sull’eventuale presenza di una donna al suo fianco da considerare first lady.

Valentina, chi è la ex moglie di Giuseppe Conte

Stando alle ricerche, Giuseppe Conte ha una ex moglie, Valentina, di cui non è noto il cognome.

L’unica fonte diretta che la riguarda è un breve audio realizzato dall’Ansa che ha contattato la donna in merito allo “scandalo curriculum”: "Sarà un buon premier, quelle sul curriculum e su Stamina sono tutte stupidaggini", ha concluso in fretta la voce che ha assicurato sulla personalità integerrima del professore.

Ad azzardare un particolare in più sull’identità della ex moglie di Conte, padre di un figlio, Niccolò, di 10 anni, è Il Giornale che scrive: “Anche se il centro di potere di Conte resta Roma (dove vivono anche l'ex moglie Valentina, figlia del direttore del Santa Cecilia e il figlio Niccolò di 10 anni)”.

La compagna di viaggio di Giuseppe Conte

E del giovane Giuseppe Conte, cosa si sa, a parte l’iter professionale? In queste ore a raccontare l’aneddoto di un viaggio risalente a 13 anni fa è tale Laura Mirabella che, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, di aver trascorso una vacanza insieme a lui con Avventure nel Mondo, associazione che organizza viaggi di gruppo.

Nessuna fidanzata per l’allora quarantunenne Giuseppe Conte: “Era da solo”, ha raccontato la Mirabella che di lui ha commentato l’eleganza dell’abbigliamento: “Era elegantissimo e molto chic. E poi offriva molto, era generosissimo".

Poche le notizie sul suo conto, dunque. Almeno fino ad ora. Il governo Conte è appena iniziato.