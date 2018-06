Olivia Paladino, chi è la fidanzata di Giuseppe Conte

C’è una fidanzata accanto al premier Giuseppe Conte: questo è quanto risulta ai ben informati che individuano nella 38enne romana Olivia Paladino la compagna dell’attuale presidente del Consiglio.

Il Messaggero descrive la donna come “bella, appariscente, appassionata. Più giovane del premier incaricato di lui di quindicina d'anni, è figlia del proprietario dell'hotel Plaza”, uno degli alberghi più importanti della Capitale.

Poche sono le informazioni ulteriori che si conoscono su Olivia Paladino. Della sua mamma, l’attrice svedese Ewa Aulin, ha parlato Tinto Bras in un’intervista a Di Più: "Quando ho saputo che la suocera del premier è Ewa Aulin, una delle attrici che io ho lanciato, mi sono sorpreso. Da tanto tempo non sentivo parlare di lei, Ewa era piena di sensualità", ha raccontato il regista: “Aveva solo diciassette anni quando la conobbi e la diressi in un mio film”.

La vita privata di Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avvocato pugliese 54enne, è stato sposato e ha un figlio, Niccolò, di 11 anni.

Di lui la ex moglie Valentina ha detto: "Sarà un buon premier”, segno che i rapporti con il padre del figlio sono buoni.

Stando alle indiscrezioni, Giuseppe Conte è fidanzato con Olivia Paladino, 38enne romana figlia del proprietario dell’Hotel Plaza.

Non è chiaro da quanto tempo faccia coppia con il presidente del Consiglio, né se rivestirà il ruolo di “first lady” partecipando a meeting ed eventi pubblici accanto al compagno: l’unica certezza è che, al momento, la sua scelta è quella di restare nell’ombra.