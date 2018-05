Conte, il look del premier sotto osservazione: “Con dei blue jeans potrebbe ringiovanirsi”

Nel giro di pochi giorni la carriera, la vita privata, l’iter professionale di Giuseppe Conte sono usciti dall’ombra della anonimato proprio di un cittadino qualunque per diventare argomenti di discussione di chi vuole sapere tutto del premier incaricato.

Fino ad ora l’avvocato e professore ordinario di diritto privato in procinto di diventare Presidente del Consiglio del governo Salvini, si è presentato in pubblico con uno stile distinto, in linea con il ruolo istituzionale che sta per assumere a tutti gli effetti, look che è stato oggetto di commento da parte dello stilista Santo Versace, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Conte? Non lo conosco ma come abbigliamento lo trovo borghese” ha affermato Versace. Si dice che il neo premier, col suo stile e le sue pochette, sia un uomo molto elegante. “Dipende”. Da cosa? “Lui si rappresenta bene col suo modo di vestire, si sente a suo agio e quindi sta bene”.

Qualche consiglio dal punto di vista dello stile? “Io da anni metto sempre un jeans, una camicia blu ed una giacca”, ha risposto il designer che non esclude che un premier possa indossare dei jeans: “Perché no? Li mette scuri. A volte, quando si andava alla prima della Scala, ci si poteva mettere la giacca elegante sopra e i pantaloni di pelle nera sotto”.

Giuseppe Conte coi pantaloni di pelle? “Si, potrebbe ringiovanire, magari un jeans scuro, stesso colore della giacca”.

Valentina, chi è la ex moglie di Giuseppe Conte

Stando alle ricerche, Giuseppe Conte è stato sposato con Valentina che, ai microfoni dell'Ansa, ha assicurato che sarà certamente un bravo premier.

Sconosciuto il cognome, ad azzardare un particolare in più sull’identità della ex moglie di Conte, padre di un figlio, Niccolò, di 10 anni, è Il Giornale che scrive: “Anche se il centro di potere di Conte resta Roma (dove vivono anche l'ex moglie Valentina, figlia del direttore del Santa Cecilia e il figlio Niccolò di 10 anni)”.