Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci ambientata in una sala operatoria

Lettini da intervento chirurgico, luci livide, lenzuola verdi: questi i dettagli che hanno fatto da sfondo alla sfilata di Gucci che ha presentato la sua collezione autunno-inverno 2018-2019 in un’atmosfera ospedaliera.

La rappresentazione di noi stessi "passa attraverso la sala operatoria del nostro cervello" ha spiegato Alessandro Michele che ha firmato la collezione facendo sfilare le modelle con in mano la loro stessa testa ricostruita con impressionante somiglianza, dettaglio che vuole rappresentare "la grande fatica che si fa per accudire la propria testa in modo profondo".