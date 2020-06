Gwyneth Paltrow rilancia, arriva la candela che sa di orgasmo (e non costa poco)

Gwyneth Paltrow si è data alle candele e dal gusto 'particolare'. Dopo la famigerata candela che profuma come la sua vagina, lanciata nel gennaio scorso tra mille commenti più o meno divertiti, ne mette in commercio sul suo sito Goop un'altra all'odore di "orgasmo".

"Questa profuma come il mio orgasmo", recita infatti la scritta sulla candela, e non costa nemmeno poco: 75 dollari. Mentre la precedente prometteva: "Questa profuma come la mia vagina".

L'attrice ha mostrato la nuova candela durante un collegamento con il 'Tonight Show' di Jimmy Fallon. La star ha fatto vedere divertita anche la scatola che conterrà la candela, su cui sono riprodotti dei fuochi d'artificio.