Harry e Meghan, la nuova vita nella lussuosa villa che vale una fortuna

Ormai sciolti dagli obblighi della famiglia reale inglese, Harry e Meghan hanno iniziato in Canada la loro nuova vita da duchi di Sussex ormai privi del titolo di Altezze Reali. Considerata la fama di provenienza, di certo l’anonimato non avvolgerà mai le vite dei soggetti in questione che, però, proprio come tutti i comuni cittadini alla prese con gli step di un trasloco tanto importante, si trovano a dover scegliere la casa che accoglierà il loro promettente futuro.

Ebbene, stando alle prime informazioni, la coppia avrebbe scelto l’isola di Vancouver per stabilire la residenza sua e del piccolo Archie e, in particolare, una villa da 14 milioni di dollari – pari a 12,6 milioni di euro – che tra i suoi segni distintivi ha una vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico.

Harry e Meghan, la nuova villa lussuosissima in Canada

L’abitazione che si pensa verrà scelta da Harry e Meghan come nido d’amore si trova su un’isola separata da Vancouver, sulla terraferma canadese. La casa è di ben 3.400 metri quadrati, ha cinque camere da letto, otto bagni e un cottage per gli ospiti di 715 metri quadrati con tre letti e due bagni. Completano la struttura un giardino d’inverno su un terreno di quattro acri con due punti di accesso alla spiaggia privata e, secondo la casa d’aste Sotheby’s, all’interno della struttura principale si trovano una sala da pranzo formale, un ufficio con camino, un ampio soggiorno a due piani che si apre sulla cucina dello chef con un forno per la pizza, una sala giochi con mobile bar, una sala multimediale e una sala di degustazione di vini.

A pochi chilometri dall’imponente abitazione, il parco di Horth Hill dove Meghan è stata fotografata a passeggio con i due cani e il figlio Archie, per ora tenuto ancora nel marsupio, ma poi certamente libero di scorrazzare allegramente in uno spazio che non sembra affatto possa far rimpiangere quello lasciato a Londra dalla bisnonna Elisabetta…