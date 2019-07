L’annuncio di Harry: “Io e Meghan non avremo più di due figli”

Il principe William e la moglie Kate hanno già sforato i parametri che Harry e Meghan si sono posti per quanto riguarda la prole: due al massimo saranno i figli che la coppia metterà al mondo, non c’è possibilità di ripensamento. Una decisione presa per motivazioni ambientaliste, stando a quanto ha dichiarato il duca di Sussex durante una conversazione con la primatologa Jane Goodall pubblicata sul numero di settembre di 'Vogue Uk'.

Ambiente, responsabilità e cambiamenti climatici sono stati i temi trattati nel corso del colloquio che ha fatto emergere le motivazioni che hanno spinto i coniugi alla scelta di donare solo un fratellino al figlio Archie, nato a maggio scorso: contribuire a preservare il pianeta che il secondogenito di Carlo d’Inghilterra vede come a uno stagno “nel quale noi siamo le rane e l'acqua è già in ebollizione”. Confessando di volere più di un figlio, a Jane Goodall che lo esortava a “non farne troppi”, ha risposto di volerne “due al massimo per poi esprimere le sue preoccupazioni ambientali per le generazioni a venire che sono aumentate con la nascita del primo erede che di certo non resterà figlio unico.