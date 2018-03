Harry e Meghan: cerimonia, invitati, testimoni. Cosa c'è da sapere sul royal wedding

Sarà sicuramente l’evento dell’anno il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle, celebrato il 19 maggio 2018 presso la St George's Chapel del Castello di Windsor.

L’attrice americana 36enne ha conquistato il cuore del secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana nel 2016, due anni prima dell’annuncio del fidanzamento arrivato a novembre scorso. “E’ stato amore a prima vista” ha raccontato raggiante davanti ai fotografi e alla stampa mondiale la ex interprete di film e serie tv come ‘Suits’ e ‘Fringe’ che per amore ha messo un punto alla sua carriera e anche al suo impegno presso le Nazioni Unite, dove era un’attivista per i diritti delle donne. Dal momento delle nozze Meghan si concentrerà sulle attività benefico-umanitarie della famiglia reale

Proprio in vista del matrimonio con il nipote della regina Elisabetta, Meghan Markle ha ricevuto il battesimo necessario per convertirsi alla religione anglicana, passo ulteriore verso la conquista del popolo inglese che già dimostra di amarla molto, nonostante l’età (è più grande di lui di tre anni) e un divorzio alle spalle inizialmente avessero fatto storcere il naso ai più tradizionalisti.

Quando si terrà il matrimonio

Il giorno delle nozze è sabato 19 maggio, data decisa anche considerando la nascita del terzo royal baby di William e Kate, prevista per aprile che non dovrebbe creare coincidenze o accavallamenti di eventi ugualmente importanti.

I dettagli della cerimonia

Reale sì, ma con un’apertura al ‘popolo’ che non ha precedenti il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle.

Kensington Palace, infatti, tramite i profili social, ha annunciato che 2.640 persone ‘comuni’ potranno godere in prima fila della festante atmosfera nuziale e accogliere gli sposi all’uscita della chiesa.

Previsto anche un giro in carrozza nel castello di Windsor subito dopo la cerimonia (le vie interessate dalla parata saranno Castle Hill, Hight Street, Sheet Street, Kings Road e Albert Road, per poi tornare indietro percorrendo la Long Walk) che è prevista per le ore 12 nella Cappella di Saint George, officiata da reverendo David Conner, decano di Windsor, e dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che benedirà il momento dello scambio delle promesse.

Gli invitati vip

La lista degli invitati chiamati a presenziare all’evento dell’anno nella cappella di Saint George si presume sia molto lunga e comprensiva di teste coronate, ma anche di attori e cantanti, visto il passato della sposa.

Attese le componenti della band femminile degli anni Novanta delle Spice Girl, rivelazione fatta proprio da una di loro, Mel B durante show televisivo americano ‘The Real’; Elton John, grande amico di mamma Lady Diana, Ed Sheeran e Sophie Ellis Bextor, interprete del brano Murder On the Dance Floor che è tra preferiti di Meghan.

Tra i politici, la presenza dei coniugi Obama non è ancora confermata, mentre il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere di non aver ricevuto ancora alcun invito quando è spuntata la notizia che lo voleva come ospite.

Folta, inoltre, anche la rappresentanza ‘familiare’: da Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, non gradita al resto della famiglia reale, ma fortemente voluta dallo sposo, a Laura Parker Bowles, secondogenita di Camilla moglie del principe Carlo.

Inoltre, dovrebbero essere presenti anche due ex fidanzate del principe, Chelsy Davy e Cressida Bonas, rimaste in ottimi rapporti con lo sposo.

Il vestito della sposa

Ancora nulla si sa sull'abito da sposa indossato da Meghan Markle, ma non si fa fatica a immaginare la gara tra gli stilisti più famosi del mondo che hanno tentato di proporre la loro soluzione. A consigliare la futura sposa sarà Jessica Mulroney, stylist personale e specializzata proprio nella consulenza per le spose in Canada. Ad ora il designer canadese Erdem Moralioglu sembra quello favorito.

Il ricevimento di nozze

Dopo la cerimonia e la parata, gli sposi e i loro invitati si sposteranno nella St. George Hall per il ricevimento ufficiale, cui parteciperanno circa 600 persone.

Secondo il Daily Mail, intorno alle 17,30 ci sarà poi un secondo party più informale e anche più esclusivo, cui parteciperanno solo gli amici e i parenti più stretti della coppia.

I testimoni

Accanto ad Harry dovrebbe esserci il fratello William. Ulteriori presenze non sono state ancora confermate. Per Meghan, invece, tra le opzioni più probabili, Priyanka Chopra, attrice e cantante indiana, vincitrice del concorso Miss Mondo 2000, Serena Williams, grande amica di Meghan, e altre amiche storiche potrebbero ricoprire il ruolo di damigelle.

Un compito è previsto anche per il principino George e la principessina Charlotte, figli di William e Kate, che dovrebbero camminare verso l'altare, lui con il cuscino con le fedi, lei spargendo petali di fiori al passaggio della sposa.