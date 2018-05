Nozze Harry e Meghan, come devono vestirsi gli invitati? Il dress code richiesto

Il matrimonio di Harry e Meghan è stato pianificato fino all’ultimo dettaglio: dallo svolgimento del rito nella cappella di St. George a Windsor al giro in carrozza successivo, dalle zone coinvolte dal corteo degli sposi al ricevimento e al party seguente, non c’è dettaglio che non sia stato minuziosamente studiato dallo staff della famiglia reale che il 19 maggio accoglierà ufficialmente la ex attrice americana come nuovo membro.

L’imponente macchina organizzativa del royal wedding non ha tralasciato nulla, nemmeno l’abbigliamento che gli invitati (qui l'elenco) sono chiamati a rispettare alla lettera.

L’invito reale recapitato agli ospiti ha indicato per gli uomini un "abito da giorno o un completo da salotto", mentre per le donne un "abito da giorno con cappello".

A fornire ulteriori spiegazioni sul look da cerimonia richiesti per l’evento reale è The Sun che indica il “lounge suit” maschile come un completo relativamente semplice indossato con una camicia e una cravatta.

Solitamente è indossato per gli affari, ma anche a molti eventi sociali come battesimi, funerali (perciò tanti ospiti probabilmente ne avranno già uno nel loro guardaroba).

L'abito da giorno è invece più formale. Composto da cappotto nero o grigio, gilet doppio o monopetto, scarpe lucide, fazzoletto nel taschino sul petto sinistro, cappello a cilindro, viene sfoggiato ai matrimoni o alle funzioni ufficiali in presenza della regina.

Per quanto riguarda le donne, invece, con "abito da giorno" si intende un vestito lungo fino al ginocchio a cui deve essere abbinato un cappellino, meglio se originale e variopinto.

Non è la prima volta che i reali hanno fornito ai loro ospiti un codice di abbigliamento: le stesse indicazioni erano state previste anche per il matrimonio di William e Kate Middleton e chissà se gli invitati non ricorrano al riciclo, visto che il periodo è lo stesso… Basterebbe cambiare qualche piccolo dettaglio et voilà! Il vestito sembrerebbe nuovo.