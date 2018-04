Harry e Megan, l’annuncio sui regali di nozze a poche settimane dal matrimonio

Mentre Londra e l’Inghilterra tutta si preparano alla nascita del terzo royal baby figlio di William e Kate, proseguono senza sosta i preparativi per le nozze altrettanto importanti dello ‘zio Harry’ con Meghan Markel.

Il 19 maggio è vicino e la lista degli invitati al matrimonio e al party esclusivo che ne seguirà è pressoché fatta, ricca di nomi altisonanti e di quelli più ‘comuni’ della gente del popolo chiamata a prendere parte alla gioia della coppia.

Difficile immaginare di cosa possano avere mai bisogno questi sposi così blasonati… E proprio perché risulta arduo scervellarsi per trovare un regalo degno di cotanta coppia, Kensington Palace ha diramato un comunicato per avvertire della decisione del principe Harry e di Meghan Markle sui doni a loro destinati.

La scelta, infatti, è quella di non ricevere regali di nozze, bensì donazioni da destinare in beneficenza.

“Il Principe Harry e la Signora Meghan Markle sono incredibilmente grati per la buona volontà dimostrata dall'annuncio del loro fidanzamento e vogliono che il maggior numero possibile di persone possa beneficiare di questa generosità di Spirito” - si legge nel post pubblicato su Facebook – “La coppia ha quindi chiesto che chiunque volesse segnare l'occasione consideri di fare una donazione in beneficenza, piuttosto che mandare un regalo di nozze”.



“Il Principe Harry e la Signora Markle hanno selezionato personalmente sette organizzazioni che vorrebbero sostenere, riflettendo i loro valori condivisi” prosegue lo scritto che indirizza al sito utile per ottenere tutte le indicazioni del caso.

Nobili di nome e di fatto, Harry e Meghan, come conviene ad autentici ‘principi del popolo’.