Unghie per Natale: 6 idee di nail art natalizie

Gli addobbi di Natale sono sistemati, i regali sono stati acquistati, gli abiti da indossare sono pronti. E’ tempo di pensare anche ai dettagli del nostro look per “brillare” come non mai in queste feste. Cosa può renderci perfette? Sicuramente una nail art originale e divertente ci consentirà di rendere unico il nostro outfit. Per affrontare al meglio la maratona del cenone della Vigilia, scambio di regali e pranzo di Natale, dobbiamo assicuraci delle unghie al top.

Dai fiocchi di neve ai glitter, dall’effetto zucchero agli adesivi, dagli alberi alle caramelle, dalle palline di Natale ai pupazzi di neve, ce n’è per tutti i gusti. Per le più sobrie non posso mancare i rossi: dai più caldi ai più accesi, dai bordeaux scuri ai rossi intensi. Le più audaci, possono, invece, optare per la foil o per la sparkling nails, tecniche adatte anche all’ultimo dell’anno. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Di seguito 6 nail art natalizie proposte per NapoliToday dall’esperta di estetica, Dominique Russo. Dominique da qualche mese è approdata nella squadra della trasmissione “Detto Fatto” (in onda su Rai2), dove ogni settimana illustra come realizzare una nuova tecnica di nail art.