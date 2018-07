Balalaika, le sexy trasparenze di Ilary Blasi e il sobrio look di Belen Rodriguez

Ilary Blasi sembra proprio voler far suo lo stile ‘nude look’. Dopo l’abito color carne indossato sul palco del Wind Summer Festival, anche ieri in occasione della puntata del programma sui Mondiali di Russia 2018 ‘Balalaika’, la conduttrice ha sfoggiato un sensuale abito trasparente che ha lasciato ben poco potere all’immaginazione di fantasticare sulla bellezza di un fisico mozzafiato.

Bobo non si smentisce mai 😂

Grazie per averci seguito e vi aspettiamo domani dopo Croazia - Russia con #Balalaika! #MondialiMediaset pic.twitter.com/8fYXZ1I21G — Balalaika Mediaset (@BalalaikaIT) 6 luglio 2018





Le sexy trasparenze di Ilary Blasi

Una tuta a rete con spalline sottili e cintura d’oro in vita sono stati i capi leggerissimi che hanno svelato il reggiseno nero e la guepiere coordinata a completamento di un look molto seducente.

Accanto ai sempre presenti e numerosi estimatori del fascino di Ilary Blasi, non è mancato chi ha criticato lo stile così esibito: “Si ma comprateli i vestiti ad @ilaryblasi , se vi mancano i soldi, stasera è inguardabile!” ha commentato qualcuno in rete; “Ma in studio ci sono le zanzare?? Perché @ilaryblasi si messa una zanzariera?!” gli ha fatto eco qualcun altro.





Il look sobrio di Belen Rodriguez

Al contrario della collega, invece, Belen Rodriguez si è mostrata sobria nella scelta di un completo nero composto da shorts e tob con maniche lunghe a sbuffo.

Duro il giudizio volto a stabilire chi la tre due showgirl abbia vinto la gara di bellezza… La decisione è rimessa ai gusti del telespettatore che, senz’altro, ha goduto di un bello spettacolo.

Povero Ciccio Graziani ðŸ˜

Riuscirà prima o poi a rifarsi? 💪🏻#MondialiMediaset #Balalaika pic.twitter.com/lfpwtmvMXm — Balalaika Mediaset (@BalalaikaIT) 6 luglio 2018