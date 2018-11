Instagram, le dieci regole d'oro delle star per apparire perfette nelle foto

Instagram è una vetrina attraverso cui mostrare le virtù fisiche in dotazione dei suoi utenti che, pure quando madre natura non li ha dotati di lineamenti aggraziati, possono ricorrere a qualche trucchetto in grado di depistare il follower affascinato.

Realizzare una foto perfetta è possibile: lo assicurano gli esperti di stile del sito Who What Wear che hanno reso noto un decalogo con le regole per riuscirci.

Si tratta di consigli in merito ad angoli di ripresa, inquadrature, pose da assumere davanti all’obiettivo di uno smartphone, di cui il procacciatore del mito della fotogenia può fare tesoro, così da rendersi modello di bellezza virtuale tutta da ammirare.

1- Il sinistro è sempre il tuo profilo migliore. La prima regola è confermata da uno studio del 2012 della "Wake Forest University" della Carolina del Nord, secondo cui il profilo sinistro esalta la bellezza e sensualità.

2- Tenersi lontano dalla fotocamera. In uno scatto di gruppo è meglio assicurarsi di non essere quello più vicino all’obiettivo della fotocamera che apparirà sproporzionatamente grande.

3- Dire "thursday”. Fine di un mito: la parola inglese "cheese"(formaggio) pronunciata durante il click è completamente sbagliata."Questa parola allunga la bocca e il viso in un modo decisamente poco lusinghiero" dichiarano gli esperti. Meglio seguire l'esempio di star come Emily Ratajkowski e pronunciare la parola britannica "thursday" (giovedì) che fa apparire il viso più rilassato e le labbra si piegano leggermente.

4- Sorridere con la lingua dietro ai denti. Se si sceglie di sorridere al posto del broncio, bisogna spingere la lingua dietro i denti per evitare un sorriso “troppo largo”.

5- Scegliere l’inquadradura. Ancor prima di scattare, benchè sia poi possibile tagliare la foto per modificarla, bisogna cercare di riprendere sempre l'intero volto in caso di selfie oppure tutto il corpo se lo scatto vuole immortalare la figura intera.

6- Tenere alto lo sguardo. I selfie migliori sono quelli scattati dall’alto, perché il viso acquista più profondità e la maggiore distanza esalta l'immagine. Una bella foto si ottiene anche inclinando il mento verso il basso e guardando in alto verso la fotocamera.

7- Farsi fotografare dall'alto verso il basso. Se si ha la possibilità di farsi fotografare, suggerire al fotografo di riprenderci dall'alto serve per valorizzare l'immagine.

8- Scattare la foto dal basso verso l'alto. La star di Instagram Chriselle Lim con un seguito di 1,1 milioni di follower sul Instagram, ammette che questo è un trucco per esaltare e slanciare qualsiasi figura.

9- Il trucco anti 'occhio rosso'. Guardare una luce un attimo prima di scattare una foto farà restringere le pupille e quindi aiuta ad attenuare il temuto effetto occhio rosso.

10- Relax. Per ottenere una bella foto bisogna essere rilassati: prima dello scatto è fondamentale respirare profondamente per scacciare la tensione.