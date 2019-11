Meloni mania, #iosonogiorgiachallenge spopola in rete

Giorgia Meloni come Lady Gaga. E' della leader di Fratelli d'Italia l'ultima hit che spopola in rete, 'Io sono Giorgia'. Un remix del suo discorso pronunciato a Piazza San Giovanni durante la manifestazione 'Orgoglio italiano', messo in rete dal collettivo Men&J. Da lì a una challange il passo è stato breve.

E' stato Tommaso Zorzi - influencer e protagonista di 'Riccanza' - a lanciarla, invitando i suoi follower a urlare appunto 'Io sono Giorgia' postando un video sui social con l'hashtag dedicato #iosonogiorgiachallenge. Un'iniziativa che si è allargata a macchia d'olio in pochi giorni, tanto da diventare anche una coreografia ballata sul remix.

Nelle ultime ore, il fenomeno di #iosonogiorgiachallenge è diventato virale coinvolgendo numerosi artisti, tra cui Gazzelle che sui social propone una versione solo piano del discorso 'Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana'. Assist musicale subito ripreso da Myss Keta con il meme 'Genitore 1 - Genitore 2'. Ad essere contagiato dall'effetto virale anche Alessandro Borghi che su Instagram appare scatenatissimo a ballare il remix della canzone. Il successo della challenge 'Io Sono Giorgia' è poi uscito dalla rete ed è arrivato fino alla tv nel programma 'Propaganda Live' che ha inserito la sfida lanciata da Tommaso Zorzi nella Top 10 social della settimana.

MA CHE BEL POSTO È L'INTERNET?! #iosonogiorgiachallenge