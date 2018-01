Isola, Alessia Marcuzzi indossa abiti ‘riciclati’ e azzecca la tendenza: il vintage la premia

E brava Alessia Marcuzzi. Brava, bella e scaltra anche, intelligentemente abile nel riconoscere che ormai è andata l’epoca in cui un personaggio dello spettacolo si rendeva testimonial di questo o quel marchio da un palco nazionalpopolare come può essere (anzi, è) l’Isola dei Famosi.

Di pari passo con un’innegabile capacità professionale incrementata dall’esperienza televisiva, la conduttrice ha raggiunto anche una maturità estetica così personale da permettersi non solo di riciclare abiti e di sfoggiarli come fossero appena usciti da una sartoria, ma anche di rendere la scelta una tendenza da condividere con i follower.

“Quest’anno all’isola dei famosi mi vestirò con le cose del mio armadio. Ho pensato di fare una cosa che fanno un po’ tutte le donne quando hanno una serata: mettere insieme pezzi che abbiamo (low cost, firmati, oppure vintage o addirittura della nostra mamma o nonna) e rivisitarli un po’!” ha spiegato su Instagram la Marcuzzi raccontando di aver rimesso insieme capi di grandi stilisti con alcuni comprati recentemente a basso budget e altri già indossati in atre trasmissioni.

Il risultato si è visto ieri, in prima serata su Canale 5: uno smoking vintage anticipato con una foto sui social ha annunciato lo stile della padrona di casa, sofisticato sì ma indossato con una semplicità calorosa, rassicurante per il telespettatore che, guardandola, non pensa “che bella la Marcuzzi. Chissà quale stilista la veste”, ma solo “Che bella la Marcuzzi”. Punto.

È vero che il completo indossato sia roba di alta moda (Yves Saint Laurent, per la precisione) e pure lo stiletto vertiginoso non provenga propriamente da una casa di moda a buon mercato (Casadei), ma che importa: anche se sono poche le fortunate che possono ritrovarsi simili chicche vintage nell’armadio, è bello che abbia reso così chic la consuteudine del riciclo, praticata da sempre, ma spesso inconfessata.