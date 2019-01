Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi mette via gli abiti ‘riciclati’ e si fa vestire da Versace

Non di solo prove e prodezze di vip prestati al naufragio televisivo vive l’Isola dei Famosi. L’occhio del telespettatori si fa guardingo sulla diretta televisiva che trasmette in prima serata la 14edizione del reality e pretende di avere la sua parte nello spettacolo che pure deve offrire la sua bella dose di glamour.

Chiamata al compito di soddisfare il bisogno è senz’altro lei, Alessia Marcuzzi, da cinque edizioni alla guida del programma a cui, va detto, regala sempre grandi gioie, per simpatia e pure per bellezza che più passa il tempo e più fermenta come il buon vino.

Il fisico ce l’ha (eccome se ce l’ha), la predisposizione nello scegliere gli abiti da sfoggiare puntata dopo puntata anche. Ma quest’anno il codazzo di fan curiosi di sapere quale sia la griffe scelta dalla conduttrice per il look del momento non dovrà fare la ‘fatica’ di passare per la pagina Instagram della titolare che nella scorsa edizione mostrava l’assemblaggio dei capi del suo armadio rivisitati (leggi: “riciclati”).

Stavolta Alessia Marcuzzi punta in alto, altro che “pezzi della mamma o della nonna”, e si affida a un nome della moda italiana famosa in tutto il mondo come Versace.

Isola dei Famosi, i vestiti di Alessia Marcuzzi sono di Versace

“E’ l’Isola delle donne, quando ci uniamo siamo una potenza”, ha commentato Alessia Marcuzzi in riferimento alle tante presenze femminili che quest’anno, da Alba Parietti ad Alda D’Eusanio passando per la sua autrice Barbara Cappi, affolla la produzione del reality. E tra loro c’è pure lei, Donatella Versace, stilista che firma i look indossati puntata dopo puntata.

Qualche giorno fa sui social la conduttrice si era mostrata con una sexy vestaglia nel cortile del palazzo Versace dando un accenno di quello che sarà lo stile su cui punta nel corso del programma e i primi entusiasti commenti non hanno tardato ad arrivare.

D’altronde la dimostrazione che Alessia Marcuzzi sappia valorizzare a dovere gli abiti Versace si è già avuta qualche anno fa, quando si rese responsabile degli occhi fuori dalle orbite degli utenti incantati dallo spacco mozzafiato, poi indossato nella finale dell'Isola del 2016 (allora si dubitò anche dell'esistenza di biancheria intima, perplessità a cui lei stessa mise fine postando il trucchetto invisibile).

Insomma, la Marcuzzi avrà pure le gambe storte come lei stessa ha fatto notare, ma sul risultato finale non si discute. E pure quest'anno saprà darne riprova.