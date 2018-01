Jane Fonda operata per un tumore

Jane Fonda è stata operata per un tumore della pelle.

A rivelarlo è stata la stessa attrice 80enne durante la presentazione della quarta stagione della sua serie Netflix, 'Grace e Frankie'.

“Voglio solo spiegare perché ho una benda sul labbro inferiore. Mi è stato appena rimosso un cancro della pelle” ha dichiarato la Fonda che poco prima aveva parlato dell’operazione in un’intervista radiofonica con Howard Stern: “Mi hanno fatto una biopsia, andrà tutto bene”.

Nel 2010 al premio Oscar per il film 'Una squillo per l'ispettore Klute' era stato diagnosticato, un cancro al seno allo stadio iniziale e per questo si era sottoposta a un intervento di mastectomia parziale.

“La malattia è stata un buon test per me perché avevo sempre sostenuto di non aver paura di morire. Ed è stato così” aveva confidato a Oprah Winfrey: “Sento che il cancro mi ha unita a una grande famiglia di donne, di milioni di donne che lo hanno affrontato”.