"Gli uomini sotto i 33 anni sono inutili": parola di Jennifer Lopez

Il video in cui dichiara con assoluta certezza che “gli uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili" è diventato virale: Jennifer Lopez, 50 anni il prossimo 24 luglio, ha espresso la lapidaria sentenza tra i consigli rivolti a coloro che si trovino alle prese con la scelta dell’uomo ideale.

Nel filmato intitolato Tinder's Swipe Session, si vede J.Lo aiutare una giovane donna, Brooke, alle prese con l’app di Tinder. Secondo il suo punto di vista, tra le persone da scartare a prescindere rientra anche chi, come Maurice di 29 anni, non abbia raggiunto la soglia dei 33. Con buona pace dei coetanei del bistrattato aspirante corteggiatore, nella categoria degli “inutili” per il punto di vista della cantante, adesso fidanzata con l’ex giocatore di baseball fra i più famosi d’America Alex Rodriguez dopo aver divorziato per ben tre volte.

Jennifer Lopez fidanzata dopo tre divorzi: quarto matrimonio in vista

“Siamo davvero felici”, ha dichiarato Jennifer Lopez a People. dopo aver ufficializzato il fidanzamento con il 42enne Alex Rodriguez. Lui si è inginocchiato su una spiaggia delle Bahamas per chiedere la sua mano con un anello con diamante da 16 carati stimato circa 4,5 milioni di dollari.

Dopo tre divorzi (Marc Anthony nel 2011, Ojani Noa nel 1998 e Cris Judd nel 2003) e svariate relazioni, la cantante aveva promesso che mai avrebbe rifatto lo stesso passo, invece i ben informati giurano che il matrimonio (il quarto) potrebbe arrivare entro l’anno. E a nulla è servito il monito di chi l’ha messa in guardia in merito alle tendenze fedifraghe dell’uomo: JLo va dritta per la sua strada. D’altronde, l’anagrafe parla chiaro: potrà anche essere incline alla scappatella, ma il suo lui è fuori dalla cerchia dei pretendenti “inutili”. Si vede dall’anello…

She said yes ❤️ pic.twitter.com/IoyGj6NSAU — Alex Rodriguez (@AROD) 10 marzo 2019