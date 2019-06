Jill Cooper fa 'Un salto in cantina', ecco il fitness in mezzo alla natura (con degustazione)

Gli ingredienti giusti per la prima domenica d’estate? Benessere e natura, insieme in un unico sorprendente evento: “Un salto in cantina”. Il Super Jump, l’innovativo metodo di allenamento con il trampolino elastico ideato da Jill Cooper, la regina del fitness, avrà una location d’eccezione, l’azienda agricola e vinicola Tenuta Le Quinte. L’appuntamento per i jumpers romani e per gli amanti del buon vino è fissato alle 10.

Lì tra le vigne dei Castelli Romani si inizierà a saltare con Jill, regina del fitness, e i suoi master trainer. Al termine di questo speciale allenamento, senza alcun senso di colpa, inizierà la degustazione dei vini della Tenuta Le Quinte: 4 bianchi, 4 rossi e bollicine, abbinati a legumi, salumi e altri prodotti a km 0 dell’azienda agricola.

Un evento aperto a tutti, anche alle famiglie, certi che persino per i più piccoli il divertimento sarà assicurato. Perché per Jill Cooper allenamento fa rima con divertimento: «Saltare stimola il sorriso. Ci fa tornare bambini. Durante le mie lezioni non c’è una sola persona che non abbia il sorriso sulle labbra». E racconta così la nascita del Super Jump: «Ho visto che le persone che saltavano dimagrivano più velocemente del solito e, incuriosita, ho commissionato una ricerca scientifica pubblicata nel dicembre 2012 sull’ELAV Journal». Il risultato? Il Super Jump aumenta il metabolismo del 14% in più rispetto agli stessi esercizi a terra, stimola fino al 1400% in più il ritorno linfatico, migliora il colesterolo, abbassa la pressione arteriosa, riduce il grasso corporeo, diminuisce l'impatto a terra sulle articolazioni dell'85%.

E alla domanda: “Funziona?” Cooper risponde: «Basta guardarmi: sono il mio miglior biglietto da visita».