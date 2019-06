Come provare il "fitness spirituale" di Jill Cooper

Il segreto per stare in forma? Non basta prendersi cura dei propri muscoli, bisogna occuparsi anche della propria anima. È questo uno dei principi base dello 'Spiritual Fitness', il nuovo approccio al benessere messo a punto da Jill Cooper, che in occasione del grande evento è pronta a stupire in partnership con 'BeGood', brand cosmetotessile che ha dato vita al primo trattamento di bellezza da indossare, il tessuto Dermofibra Cosmetics. Per perseguire questo obiettivo, la regina del fitness invita i milanesi alla nuova tappa del Jill Cooper Freedom, l’appuntamento aperto assolutamente a tutti, sportivi e non, giovani, donne, uomini e bambini.

Sabato 29 giugno ci si ritroverà tutti alle ore 10 in piazza Restelli, presso il Restelli New Park Copernico, difronte al palazzo della Regione. Dopo la registrazione, alle 10.30 inizierà una indimenticabile experience per rimettere ciascuno in contatto con se stesso. Guidati dalla voce di Jill Cooper inizierà un viaggio dentro la mente e attraverso la città. Una camminata a tempo di musica e non solo.

Un allenamento adatto a tutti che non prevede requisiti atletici ma semplicemente la voglia di divertirsi e stare insieme sotto il cielo di Milano, nel suo cuore pulsante, traendo solo il bello della città. E per Cooper allenamento fa rima con divertimento. Il suo metodo, SuperJump, regala benessere e allegria: «Saltare stimola il sorriso. Ci fa tornare bambini. Durante le mie lezioni non c’è una sola persona che non abbia il sorriso sulle labbra». E alla domanda: “Funziona?” Cooper risponde: «Basta guardarmi: sono il mio miglior biglietto da visita».

Tutto su Jill Cooper

Americana di nascita, romana d'adozione, a 50 anni vanta un aspetto persino migliore rispetto a 20 anni fa. Merito del suo metodo per la cura del corpo a 360° che comprende, oltre a metodi innovativi di allenamento, anche una linea di integratori e una di abbigliamento con tessuti intelligenti.

Nota al grande pubblico per la partecipazione a programmi di successo come Pechino Express, Amici e Grande Fratello, attualmente diffonde il suo stile di vita e il suo metodo d'allenamento su HSE24, canale 37 dedicato allo shopping, e sul suo sito www.jillcooper.it.

A meno di un anno dalla pubblicazione del suo primo romanzo, “Una vita tutta mia” liberamente ispirato alla sua vita, torna nelle librerie col suo ultimo lavoro, “Il metodo Jill Cooper” (Sperling&Kupfer), un libro completo per mantenere giovani corpo e mente.