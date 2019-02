Chi è Virginie Viard, erede di Karl Lagerfeld da Chanel

Al suo posto, alla guida della maison di Rue Cambon che per 30 anni è stata nelle mani guantate di Karl Lagerfeld, non poteva che esserci lei, Virginie Viard che per 30 anni è stata il suo alter ego, il suo braccio destro "e sinistro", come amava ripetere il kaiser scomparso ieri dopo una lunga malattia.

Attualmente a capo del Fashion Creation Studio di Chanel, Virginie prende adesso le redini di una delle griffe più imponenti del fashion system. Alta, mora, capelli lunghi, occhi spesso segnati dalla matita nera, è definita dagli addetti ai lavori la versione femminile di Karl.

Chanel, Virginie Viard prende il posto di Karl Lagerfeld

Il timone del "lavoro creativo per le collezioni", riferisce una nota della maison francese Chanel, sarà tutto nelle sue mani. Viard, del resto, è stata la "più stretta collaboratrice di Lagerfeld per oltre 30 anni". In lei, monsieur Lagerfeld poneva la più assoluta fiducia.

E' stata Viard lo scorso 22 gennaio a uscire in passerella al termine della sfilata di haute couture al Grand Palais, quando per la prima volta in 36 anni Lagerfeld non si era presentato perché "molto stanco".

"Il più grande tributo che possiamo fare a Lagerfeld è continuare a seguire il percorso da lui tracciato. Per citare Karl, 'continuare ad abbracciare il presente e inventare il futuro'", ha detto il presidente del Fashion di Chanel, Bruno Pavlovsky, in una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'azienda.

Chi è Virginie Viard, direttrice creativa di Chanel dopo Lagerfeld

Virginie Viard è entrata in Chanel come stagista nel 1987, lavorando su ricami haute couture. E' cresciuta al fianco di Lagerfeld e finora si è occupata della supervisione di otto collezioni l'anno. Quando Lagerfeld era vivo, Virginie era quella incaricata di 'tradurre' i suoi bozzetti in abiti. "Coordinare le squadre, mantenere i contatti con i fornitori e scegliere i tessuti. Poi, ovviamente, faccio i fitting con Karl. Non appena ho ricevuto i suoi schizzi, inizia il processo. Cerco di accontentarlo, ma mi piace anche sorprenderlo", raccontava Viard al Telegraph.

La scelta della stilista, in continuità con la visione di Lagerfeld, sembra la decisione più azzeccata per la maison. "Avendo respirato l'aria della maison e l'atmosfera Lagerfeld sarà senza dubbio immersa in questo mondo, speriamo che abbia la personalità e la grinta per imporsi nella maison - dice all'Adnkronos Renato Balestra - Forse è la scelta migliore prendere un'allieva, una collaboratrice di Lagerfeld".

E' dello stesso avviso anche Giada Curti: "Ha avuto la fortuna di averlo seguito per 30 anni in tutto il percorso della maison. Chi più di lei potrà continuare il lavoro di Karl? - spiega Curti all'Adnkronos - Certo, un delfino non rappresenta sempre il suo maestro, lui era geniale, di quei geni che nascono una sola volta. Sarà un lavoro arduo poter competere con una figura così importante, è una bella scommessa". Una scommessa che tutti si augurano possa vincere.