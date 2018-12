Meghan e Kate nemiche? Le foto di Natale rivelano il rapporto tra cognate

Probabilmente non sarà mai chiaro se davvero qualche dissapore divida le cognate più chiacchierate del momento. Considerata la proverbiale riservatezza che connota la famiglia reale inglese, Kate Middleton e Meghan Markle sfoggeranno sempre sorrisi splendenti e sguardi d’intesa durante le uscite pubbliche che le vedrà comprotagoniste della scena mediatica, depistando così anche i più maliziosi.

Ed è quanto successo poco fa durante la tradizionale messa del 25 dicembre che ha visto la famiglia Windsor recarsi tutta insieme in chiesa a Sandringham.

Unico grande assente il principe Filippo che per la prima volta non ha partecipato alla tradizione natalizia (ma, precisano fonti di Buckingham Palace, “è perfettamente in salute” e trascorrerà la giornata privatamente).

Pull that face again Kate and see if we can make them think we hate each other a bit more... #fakenews #sandringham #DuchessofCambridge #DuchessofSussex pic.twitter.com/Y8ZIrhXL2G — Lauren Parkinson (@LadyParky79) 25 dicembre 2018

Meghan e Kate, vicine e sorridenti nel giorno di Natale

Le duchesse di Sussex e di Cambridge sono arrivate nella chiesa di Sandringham, Norfolk, insieme ai rispettivi mariti, i principi Harry e William, al suocero Carlo, e alla regina Elisabetta.

Entrambe hanno sorriso ai flash dei fotografi che non hanno potuto fare altro se non fermare gli sguardi d’intesa tra le due, decisamente lontani dal sospetto che aleggi una qualche antipatia reciproca.

Meghan in blu, Kate in rosso, le cognate non potevano scegliere look e colori più diversi, per quanto a catturare l’attenzione in fatto di stile è stata lei, sua maestà la regina, ammantata da un soprabito color ghiaccio dai profili fucsia, naturalemente, elegantissima.