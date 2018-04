Il modello low-cost dell’abito da sposa di Kate: quanto costa sentirsi una sposa regina

L’abito bianco più guardato e ammirato degli ultimi anni diventa alla portata delle tasche di tutte le future spose che il 29 aprile di 7 anni fa hanno sospirato vedendolo indossato da Kate Middleton.

A fare in modo che il sogno di immaginarsi impeccabile come la duchessa di Cambridge accanto al principe William nel giorno delle nozze diventi una realtà possibile a chiunque è H&M, azienda di moda che ha lanciato l'abito da sposa ispirato a quello creato da Alexander McQueen per la futura regina d’Inghilterrra.

Il riferimento al bellissimo abito in pizzo non è chiaramente indicato, ma la somiglianza è evidente.

Certo, il tessuto e le finiture non saranno all’altezza di quelle dell’originale, ma il modello è perfetto per chi si accontenti di una vaga somiglianza con quello pregiato (e costosissimo) di Kate.

Se, infatti, la cifra stimata del vestito nuziale sé di 250mila sterline, il valore di quello proposto dall’azienda di moda è di 149,99 sterline (199 euro), cifra ‘onesta’ per coloro che vogliano nel giorno più importante della propria vita sentirsi delle ‘regine’, almeno un po’.