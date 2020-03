Kate Middleton scrive alle mamme e ricorda Lady Diana: le foto dall’album di famiglia

In Inghilterra, domenica 22 marzo, la Festa della mamma si è celebrata in tono decisamente dimesso, segnata com’è stata dalla paura del contagio del coronavirus che sta imponendo doverose accortezze anche agli inglesi come ai cittadini del resto del mondo. Ed è stato in un giorno tanto importante quanto avvilito dall’emergenza sanitaria che Kate Middleton, moglie del principe William e madre dei piccoli George, Charlotte e Louis, ha voluto condividere con i follower un pensiero dedicato a tutte le mamme e alle famiglie che si trovano ad affrontare una realtà tanto difficile, corredandolo a una rassegna di foto che immortalano momenti spensierati.

Kate Middleton e le foto di famiglia nel giorno della Festa della mamma

“Alle madri giovani e anziane e alle famiglie che trascorrono la giornata insieme e separatamente, stiamo pensando a tutti voi in questo momento difficile", si legge a corredo del post pubblicato dall’account ufficiale della royal family nel giorno della Festa della mamma, celebrata senza omettere il toccante ricordo di Lady Diana quale protagonista di una delle immagini scelte nell’album di famiglia.

Quattro le immagini che completano il posto: nella prima si vede Kate Middleton che porta sulle spalle la Charlotte ( 4 anni) e, in secondo piano, si intravedono William e il piccolo George (7 anni) impegnati in quella che sembra essere una divertentissima gara di corsa tra genitori e figli. Nella seconda foto ci sono William ed Harry con mamma Diana Spencer, mentre nella terza ecco una giovane Carole Middleton con la piccola Kate tra le braccia. A completare la raccolta di scatti la cartolina di auguri regalata dal principino George alla sua mamma.