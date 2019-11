Kate Middleton, le sue foto usate per lo spot di un lifting: l’ira di Buckingham Palace

Un azzardo molto superficiale e alquanto sfrontato quello della dottoressa inglese Gabriela Mercik che sui social ha utilizzato le foto di Kate Middleton per promuovere gli effetti di un lifting al viso, causando la reazione furiosa di Buckingham Palace.

Come riporta il sito Express, In un post Instagram poi rimosso sono state messe a confronto due foto della duchessa di Cambrige, una in cui appaiono evidenti dei segni attorno agli occhi e un’altra che esalta la luminosità del volto anche per merito di un trucco più evidente, lasciando intendere che il miglioramento fosse scaturito da qualche ritocchino. L’insinuazione sui sempre negati trattamenti estetici della moglie del principe William ha fatto sobbalzare i palazzi reali, pronti a respingere ogni illazione e a tutelare l’immagine di Kate da ogni uso a fini commerciali della sua immagine.

Kate Middleton, le foto del ‘prima e dopo’ il presunto (e smentito) ritocchino

Fonti reali hanno così negato le affermazioni sui presunti ritocchino estetici della duchessa di Cambridge, ribadendo la rabbia di Buckingham Palace e precisando che nelle foto in questione l’immagine di Kate appare diversa perché prima si truccava pochissimo, mentre in seguito ha iniziato ad ad adottare un make up più glamour e come tale capace di donarle un'altra luminosità.

“I potenziali clienti potrebbero essere inclini a pensare che Kate abbia avuto un restyling laser o un altro trattamento da questa azienda quando sicuramente non l’ha effettuato”, ha commentato Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, convinta anche lei nel sostenere la bellezza naturale di Kate che non può essere utilizzata per ingannare i consumatori.