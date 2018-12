Kate Middleton, parla la madre Carole: “Ecco perché fino ad ora sono stata zitta”

E adesso parla lei: a distanza di sette anni dal matrimonio reale che ha reso il suo cognome famoso in tutto il mondo, la madre della duchessa di Cambridge Kate, Carole Middleton, ha deciso di affidare le sue prime dichiarazioni pubbliche a due tabloid inglesi, a distanza di qualche mese l0una dall'altra.

Come mai questo bisogno impellente di parlare proprio adesso?

Secondo i royal watcher la donna - ex hostess della British Airways, diventata milionaria vendendo oggetti per le feste dei bambini - lo avrebbe fatto per rafforzare l’immagine della futura regina d’Inghilterra e forse, anche un po’ per ‘vendetta’ dopo che la madre di Meghan Markle, Dorian Ragland, è stata invitata a Natale a Sandrigham, un privilegio mai concesso ai Middleton.

La suocera del principe William, tuttavia, ha sgomberato il campo da qualsiasi insinuazione spiegando il “reale” motivo per cui non ha mai accettato di rilasciare interviste fino ad oggi.

La mamma di Kate Middleton: “Era più saggio non parlare”

“Negli anni abbiamo capito che fosse più saggio non dire nulla”, ha spiegato Carole Middleton al Telegraph in merito ai motivi di una granitica riservatezza preservata per sette anni, da quando quel 29 aprile del 2011 la figlia Kate ha sposato l’erede al trono inglese.

Di lei si è sempre sottolineata l’abilità nell’aver mandato la figlia Kate alla prestigiosissima St. Andrews University, in Scozia, dopo aver letto che era iscritto il principe William. A questo proposito si è limitata a sottolineare: “Per anni ho letto quello che veniva scritto, credendo fosse meglio sapere quello che la gente pensasse di me, adesso non ne ho più idea. Non mi interessa”.

L’attività da imprenditrice di Carole Middleton

In Good Housekeeping di gennaio Carole Middleton aveva raccontato la nascita e il successo della sua attività imprenditoriale, ‘Party Pieces’, nata mentre era incinta del figlio James. All’epoca era una mamma a tempo pieno e organizzava festicciole per i figli che le riuscivano così bene da pensare bene di vendere decorazioni on line con un semplice sito. “Tutti i miei figli hanno contribuito all’avviamento. Kate ha cominciato con il catalogo sui compleanni, Pippa ha creato il blog e James ha avuto l’idea delle torte personalizzate. Ci siamo sempre confrontati su tutto”, ha rivelato allora la donna la cui priorità più grande resta sempre la propria famiglia.

Il marito Michael e i suoi tre figli (Kate, Pippa e James) sono sempre stati “la cosa più importante, la priorità”, ma si dice soddisfatta anche dei suoi generi e della nuora.

“Ho due generi adorabili e spero di avere anche una bella nuora”, ha ammesso la signora Middleton comprensibilmente orgogliosa.