Kate Middleton e Melania Trump, look a confronto a Buckingham Palace

La regina è sempre lei, l’inossidabile Elisabetta II, ma nel corso della cena di gran gala che si è tenuta a Buckingham Palace in occasione della visita di stato a Londra del presidente americano Donald Trump, la duchessa di Cambridge Kate Middleton e la first lady americana Melania hanno concorso a suon di eleganza al titolo di ‘sovrana’ di bellezza. Almeno per una sera...

Entrambe vestite di bianco, entrambe con i capelli raccolti, le due prime donne hanno catturato gli sguardi dei presenti e attratto i flash dei fotografi, pronti a scrutare i dettagli dei look che hanno valorizzato il fascino di ognuna.

L’abito di Melania Trump a Buckingham Palace

La propensione alla ricerca di un look ricercato, mai casuale e sempre ben studiato affinché sia consono ad ogni contesto, è ormai noto agli osservatori di Melania Trump che anche stavolta non sono rimasti delusi dall’immagine della first lady, perfetta in un abito candido Dior Haute Couture. Per la ex modella 49enne nessun gioiello vistoso a impreziosire un vestito che da solo è bastato per valorizzarla (e, in effetti, sarebbe stato poco indicato, visti quelli indossati dalle teste coronate…). Unico ‘vezzo’, un paio di guanti di raso lunghi, accessorio perfetto per scalare la vetta di una indispensabile ricercatezza.

(Nella foto, il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e la moglie Melania con la regina Elisabetta II, il principe Carlo e la moglie Camilla a Buckingham Palace)

Kate Middleton sfoggia la tiara di Lady D e gli orecchini della regina madre

Di tutt’altro tenore, se non altro per la simbologia degli accessori indossati, il look di Kate Middleton, semplicemente perfetta nel ruolo di duchessa di Cambridge in un evento che richiedeva l’eccellenza estetica. L’abito lungo bianco firmato Alexander McQueen è stato impreziosito dalla fascia di Dama di Gran Croce dell’Ordine vittoriano, (dono della regina Elisabetta per i servizi resi dalla nipote alla corona), indossata per la prima volta in pubblico. Sui capelli raccolti, poi, la ‘Lover’s Knot Tiara’, conosciuta anche come Tiara Cambridge, regalo della sovrana a Lady Diana in occasione delle nozze con Carlo.

Per finire, gli orecchini ‘fringe earrings’ in diamanti e zaffiri che sono appartenuti alla regina madre hanno completato un’immagine davanti alla quale c’è stato ben poco da confrontare. Kate Middleton ha già tutte le carte (e lo stile) in regola per ricoprire degnamente il ruolo di regina consorte che il futuro ha in serbo per lei.

(Nella foto, La duchessa di Cambridge Kate Middleton con il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin a Buckingham Palace)