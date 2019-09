Kate Moss presenta la figlia Lila (già modella bellissima come la mamma) | FOTO

Ancor più dei capelli biondi e dello sguardo profondo fieramente dritto nell’obiettivo che la riprende, di Lila Grace, figlia 16enne di Kate Moss, colpisce la postura da modella navigata che tanto la rende vicina alla mamma 45enne. Il detto ‘buon sangue non mente’ trova conferma nell’uscita di coppia delle due, fotografatissime protagoniste della sfilata di Longchamp alla New York Fashion Week come due gocce d’acqua emblemi di generazioni a confronto del fashion system.

Diversi i colori scelti da Lila e Kate per la loro apparizione pubblica, verde menta per la figlia, total black per la mamma, differenze stilistiche che tentano di demarcare le particolarità di ognuna, almeno dal punto di vista anagrafico.

Che la promettente ragazza, nata dalla relazione tra la top model e Jefferson Hack, l’editore del magazine Dazed & Confused, abbia un futuro nel mondo della moda è già stato evidente dalla campagna di Marc Jacobs Beauty di cui Lila è stata testimonial, spinta dall’agenzia della madre, la Kate Moss Agency, che ‘naturalmente’ la rappresenta.