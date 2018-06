Addio a Kate Spade, il padre muore a poche ore dal funerale

A pochi giorni dalla scomparsa di Kate Spade, Earl F. Brosnahan Jr, padre della stilista americana suicida, secondo la polizia, all’età di 55 anni, non ha retto al dramma della perdita: l’uomo è morto a meno di 24 ore dai funerali della figlia per un attacco di cuore.

"Era distrutto per la scomparsa dell'amata figlia", aveva fatto sapere la famiglia Brosnahan in una nota.

La stilista è stata trovata senza vita da una colf e attorno alla gola aveva una sciarpa, legata al pomello della porta della sua camera da letto.

Secondo le autorità americane, la donna che da anni soffriva di depressione, avrebbe lasciato un biglietto d’addio.

Kate Spade, nata Katherine Noel Brosnahan, originaria del Missouri, dopo una laurea in giornalismo nel 1985, aveva iniziato a lavorare a New York per la rivista Mademoiselle, occupandosi della sezione dedicata agli accessori.

Nella Grande Mela conobbe anche il marito Andy Space, fratello dell'attore e comico David Spade. Nel 1991 lasciò il magazine per costruire quello che col tempo è diventato un impero grazie a una linea di borse e accessori considerati funzionali e sofisticati allo stesso tempo.