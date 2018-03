Kate e William, bookmakers scatenati: tutte le scommesse sul terzo royal baby

Non è ancora nato che già è una star il terzo figlio di William e Kate, atteso come e più di una star dal popolo inglese che aspetta trepidante quel giorno di primavera, di poco precedente l’altro grande evento del matrimonio del principe Harry con Meghan Markle.

Del royal baby non si sa nulla a parte che cresce nel pancione sempre fotografato di mamma duchessa di Cambridge, e proprio questo riserbo fa quanto mai gola ai bookmakers che possono sfidarsi su nome, sesso e data esatta di nascita.

La data di nascita del terzo royal baby

Il lieto evento dovrebbe avvenire ad aprile, come annunciato dalla famiglia reale che nulla di più ha condiviso con i sudditi che brancolano tra supposizioni e ipotesi. I più romantici sperano che il piccolo (o la piccola?) venga al mondo il 29 aprile, settimo anniversario di nozze dei genitori che così coronerebbero il romanticismo di una coincidenza da favola.

Kate e William, il terzo figlio sarà maschio o femmina?

Il protocollo reale (qui tutte le regole prescritte) prevede che prima di tutti sia la regina Elisabetta a sapere della nascita del nipotino. Fino ad allora gli scommettitori avranno tutto il tempo per puntare qualche sterlina e rientrare nel 50% delle probabilità che il terzogenito della coppia sia un maschio o una femmina.

Considerati gli ultimi look premaman più spesso viranti al blu, molti pensano si possa trattare un altro maschietto, ma se si pensa alle gravidanze precedenti durante le quali Kate aveva anche riciclato abiti, il ‘segnale’ non sembra affatto attendibile. Tuttavia, ad ora, le scommesse puntano più sul fiocco rosa.

I nomi più gettonati

Ed eccola l’incognita per eccellenza che fa scervellare i più: come si chiamerà il prossimo principino?

Alice è il nome favorito (così si chiamava la madre del principe Filippo e pure una bis nipote della regina Vittoria), seguito da Vittoria, Mary e Alexandra nel caso di una femminuccia. Se, invece, per George e Charlotte si tratterà di un fratellino, Albert potrebbe anche chiamarsi Albert, ma pure Henry e James.

Al di là delle ipotesi, di certo c’è solo la circostanza che come nel passato, la coppia pescherà dall’albero genealogico di famiglia per la scelta del nome. Come nelle migliori tradizioni.