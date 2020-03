Coronavirus, Kiko chiude tutti i negozi fino al 3 aprile

KIKO chiude tutti i suoi negozi italiani fino al 3 aprile. E' la decisione presa dal brand milanese di cosmesi in seguito alle più recenti restrizioni introdotte a livello nazionale dal Governo Italiano per contenere l’epidemia di Covid19. Tale misura, che coinvolgerà i 340 punti vendita dell’azienda in Italia, è finalizzata a tutelare la salute di tutti coerentemente con le indicazioni del Governo di ridurre al minimo le occasioni di contagio.

Coronavirus, Kiko chiude i negozi

“Senza allarmismi e paura ma con serietà e razionalità abbiamo deciso di fare quanto in nostro potere per tutelare al massimo la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti, nonostante il considerevole impatto economico - spiega Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di KIKO - Siamo fiduciosi che potremo tutti tornare presto ad essere più forti di prima. Ma per farlo, adesso è doveroso fermarci. Ringraziamo i medici e il personale sanitario che in questi giorni sono instancabilmente in prima linea”.

Coronavirus, i negozi sono aperti?

Ricordiamo che il decreto firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte stabilisce che i negozi sono aperti tutti i giorni ma, nei centri commerciali e nei mercati, devono essere chiusi il sabato e la domenica. Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione: se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere. La raccomandazione è di contingentare gli accessi a negozi, mercati, fiere per evitare "assembramenti di persone".

Intanto a Milano diversi negozi chiudono per Coronavirus. Si tratta di Alcott, Gutteridge, Calzedonia e l'intero centro commerciale Scalo Milano di Lacchiarella, la cui direzione rende nota la decisione di chiudere immediatamente, fino a domenica 15 marzo 2020, «per volontà della proprietà e del management». D'altra parte, Regione Lombardia ha già chiesto al Governo la chiusura totale dei negozi, delle attività produttive e dei trasporti (fatti salvi farmacie e negozi di alimentari) per 15 giorni.