Kim Kardashian vende intimo modellante e guadagna una fortuna (in pochi secondi)

La fama di Kim Kardashian passa inevitabilmente attraverso le forme giunoniche che contraddistinguono la sua fisicità prorompente, valorizzata da un intimo contenitivo che adesso è a portata di click di tante estimatrici che desiderino modellare le proprie curve.

Dopo mesi di attesa dovuta alla necessità di cambiare il nome del brand scelto in un primo momento (‘Kimono’ aveva fatto infuriare non poco i giapponesi per quella che hanno definito “appropriazione culturale indebita”) la star americana ha lanciato pochi giorni fa Skims, termine che è sintesi del suo nome e del verbo to skim (scremare) come indice dei risultati estetici promessi indossando i capi.

Kim Kardashian, guadagni stellari a pochi secondi dal lancio della sua linea di intimo

La guaina modellante, il reggiseno bralette e il body sono i prodotti della linea Skims di Kim Kardashian lanciati in rete e pronti alla vendita, prodotti nelle 9 tonalità di pelle più diffuse in questo momento (dal rosa carne Sand al nero Onyx) così da accordarsi a tutti gli incarnati. Le proposte Skims lavorano principalmente sulle tre zone della silhouette più critiche (pancia, fianchi e cellulite localizzata sulle cosce), e l’effetto promesso deve aver fatto davvero gola alle clienti, considerando che i prodotti sono andati sold-out sul sito nel giro di pochi minuti… Il risultato in termini economici? Due milioni di dollari sarebbe la cifra incassata dalla Kardashian nei primissimi secondi di vendita dei capi, sponsorizzati alla grande da testimonial d’eccezione nei giorni precedenti al lancio sul mercato.

Le sorelle di Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner sono alcune delle modelle prestate alla causa ‘Skims’, nuova fortunata fonte di reddito della ricchissima star.