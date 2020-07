Lady Diana è la principessa più bella di sempre: uno studio spiega la perfezione del suo volto

Una bellezza entrata nel mito quella di Lady Diana Spencer che adesso trova in una formula scientifica la conferma di un ideale fisico che ambisce alla perfezione secondo alcuni parametri.

Viso, naso, delineazione delle sopracciglia sono alcuni dei connotati presi in considerazione da Julian De Silva, noto chirurgo presso il Centre For Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery di Londra, che ha esaminato i volti di alcune personalità reali attraverso la formula della Sezione Aurea su cui gli antichi greci basavano il loro ideale di bellezza. Stando al suo esame, proprio la compianta principessa ex moglie di Carlo d’Inghilterra è risultata in testa alle altre teste coronate esaminate dall’esperto, ottenendo il punteggio più alto (89,05%), poco superiore a quello di Rania di Giordania (88,9%).

Perché il volto di Lady Diana è ‘quasi’ perfetto

I volti delle principesse presi in esame sono stati isolati in più elementi, così da poter evidenziare punti forti e punti deboli di ognuna. Secondo il sistema computerizzato di mapping facciale, sulla base dei principi utilizzati anche da Leonardo Da Vinci nell’Uomo Vitruviano’, la fronte e le sopracciglia di Lady D sono risultati quasi perfetti, mentre le labbra troppo sottili e il mento poco classico. Rania di Giordania svetta, invece, per il mento di forma classica e le labbra perfette, ma un successo minore è riportato dalla larghezza del naso e dalle dimensioni della fronte. Terzo posto per Grace Kelly, con una posizione degli occhi quasi perfetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Meghan Markle e Kate Middleton

Ben distanziate dalla bellezza della suocera Meghan Markle e Kate Middleton: se la duchessa di Sussex con la sua “splendida simmetria facciale” e un viso “più vicino all’ideale greco di perfezione” è collocata nella quarta posizione della classifica, la cognata moglie di William la segue al quinto: ‘colpa’ di una “mascella troppo pronunciata” sempre secondo quei criteri che tuttavia, le riconoscono il giusto spazio tra il naso e le labbra.