Lady Diana, all'asta l'abito indossato al ballo con John Travolta: la cifra è già altissima

Torna all’asta con una base di partenza di 350mila sterline (intorno ai 400mila euro) l’iconico abito di velluto nero che Lady Diana indossò nel novembre 1985 durante il ballo decisamente fuori protocollo che tenne con John Travolta alla Casa Bianca. Torna, perché non è questa la prima volta che quel vestito di velluto blu notte del couturier Victor Edelstein, adornato da un girocollo in zaffiri e perle, diventa possibile oggetto di desiderio dei collezionisti: già nel giugno 1997 - circa due mesi prima della morte della principessa - venne ceduto per una raccolta fondi a favore della ricerca contro l’Aids con un valore di 100mila sterline.

Allora se lo aggiudicò una donna d’affari, poi caduta in rovina, tale Maureen Dunkel, che nel 2013 lo cedette alla modica cifra di 240mila sterline (quasi 281mila euro) a un inglese che lo donò alla moglie. E ora eccolo, di nuovo, pronto ad entrare nel possesso di quanti hanno un cospicuo conto in banca tale da permettersi offerte al rialzo, intervenendo a Londra, al 'Kerry Taylor Auctions', il prossimo 9 dicembre.

La storia dell’abito indossato da Lady Diana nel ballo con John Travolta

Era il novembre 1985 quando Diana Spencer e l’allora consorte Carlo d’Inghilterra furono ospiti del presidente Ronald Reagan e della first lady Nancy. All’epoca John Travolta era il divo del ballo forte dei successi ‘La febbre del sabato sera’, ‘Grease’ e ‘Staying alive’ e, presente anche lui alla cena di gala della coppia presidenziale, invitò la principessa a danzare in mezzo alla sala che fece da sfondo a un ballo entrato nella storia.

"Certo è difficile lasciare andare questi splendidi abiti", dichiarò Lady Diana a Vanity Fair quando nel 1997, pochi mesi prima che morisse in un incidente d’auto, donò 79 abiti da mettere all'asta da Christie's per beneficenza, tra cui anche il velluto blu Edelstein: “Ma sono estremamente felice che altri possano condividere la gioia che ho avuto indossandoli”. Gioia che, adesso, potrebbe arrivare presto anche per la prossima fortunata acquirente.