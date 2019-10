Lady Gaga e il mistero dell'abito Valentino: lei lo dimentica in hotel, la cameriera lo mette all’asta

E’ un vero e proprio caso quello scoppiato attorno al sontuoso abito color pervinca che Lady Gaga ha indossato ai Golden Globe lo scorso 6 gennaio, disegnato per lei dallo stilista Valentino e finito all’asta da Nate D. Sanders con la cifra di partenza di 8 mila dollari (circa 7.250 euro). Un caso perché, stando al sito Tmz, la casa di moda ne avrebbe denunciato la scomparsa alla polizia di Beverly Hills per la mancata restituzione…

Ma andiamo con ordine: la popstar presenzia all’evento con il bellissimo abito ispirato a quello di Judy Garland nella versione del 1954 di 'A Star Is Born'. Lo indossa solo quella notte, poi mai più. Secondo la ricostruzione del sito Tmz, il giorno successivo ai Golden Globe, una cameriera del Beverly Hilton hotel lo avrebbe trovato nella camera e depositato nell’ufficio oggetti smarriti dell’albergo. Lì l’abito sarebbe rimasto per otto mesi senza mai venire reclamato, così a settembre i proprietari dell’hotel avrebbero deciso di regalarlo alla donna che lo aveva trovato, la quale avrebbe deciso di metterlo in vendita. E così, il 31 ottobre il vestito verrà battuto all’asta dalla casa americana.

Ad opporsi alla vendita in questione è la maison Valentino che, stando a Tmz, avrebbe sporto denuncia alla polizia per la mancata restituzione dell’abito. Saranno quindi le autorità a decidere se impedire l’apertura dell’asta o meno dell’abito indicato come lotto numero 114 e ancora sul sito della casa d’asta. Due pezzi (una tunica senza spalle con coda e maniche imbottite, con le etichette Valentino Haute Couture cucite su entrambe) sono i particolari del vestito accompagnato da una lettera scritta a mano, in inglese e in spagnolo, dalla cameriera. Ora non resta che aspettare per capire se davvero finirà nelle mani di un collezionista.