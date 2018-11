La moglie di Lele dei Negramaro mostra una cicatrice in testa: "Quello che non uccide fortifica”

Il dramma vissuto in famiglia durante la gravidanza, con il fiato sospeso per le condizioni di salute del marito Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, ha dato a Clio Evans la forza di mostrare sui social la grande cicatrice che ha in testa, per dare coraggio all’amore della sua vita e non solo a lui.

“Era tanto che pensavo di mostrare questa cicatrice ma ogni volta c’era qualche lavoro da fare e non so perché persino un senso d’imbarazzo con cui confrontarsi. Ma quale imbarazzo? Quello che non ci uccide ci fortifica!”, ha scritto la donna a margine dei due scatti postati: “Ora la espongo come gesto di solidarietà verso il mio amore Lele e verso coloro che stanno lottando per la guarigione. Con il giusto atteggiamento possiamo auspicare a superare le difficoltà che la vita a volte ci mette davanti. Ce la feci allora e ce la stiamo facendo adesso grazie al Cielo, passo dopo passo”.

“Un augurio forte e sincero a tutti coloro che stanno combattendo una battaglia piccola o grande che sia, che Dio vi benedica”, ha infine concluso Clio.

La donna non è entrata nei dettagli rispetto all’operazione chirurgica subita, ma il suo post in poco tempo è stato subito commentato da centinaia di persone.

L’attrice teatrale 37enne ha sposato Emanuele Spedicato il 26 ottobre del 2017, e da lui aspetta un figlio.

In un post già durante le settimane di convalescenza del marito, aveva fatto riferimento ad altri problemi di salute, senza però entrare nello specifico: “Già due volte, per esperienze personali, la natura, il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona” aveva scritto su Instagram.