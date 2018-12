Living Coral è il colore del 2019 secondo Pantone

Living Coral è il colore del 2019 che secondo Pantone, azienda statunitense specializzata in classificazione e catalogazione del colore e vera autorità in fatto di colori di tendenza, influenzerà la moda, il design e non solo.

Vivace ma morbido. Vibrante, con un tocco di vintage: ‘PANTONE 16-1546 Living Coral’ - nome in codice della tonalità – è un corallo brillante, ottimista, che prende il posto del più complesso Ultra Violet scelto nel 2018.

"E' una tonalità luminosa e coinvolgente, naturalmente presente nell'ambiente e al tempo stesso usato anche nei social media - fanno sapere dall'azienda statunitense -. Socievole e vivace, PANTONE 16-1546 Living Coral incoraggia a fare le cose in modo spensierato e simboleggia il nostro desiderio innato di ottimismo e gioia".

Sfumato e carico di luce, Living Coral è una tonalità di arancio con un sottofondo dorato, un inno all'ottimismo che sembra controbilanciare il mondo in cui viviamo.

"Living Coral riflette gli aspetti energizzanti del colore che si trova in natura" sottolinea Pantone, legando la scelta del color corallo all'ecosistema e ai cambiamenti climatici: "Guardiamo ciò che sta accadendo in natura - spiega al Time Laurie Pressman, vice presidente di Pantone - l'esaurimento delle risorse naturali. Una delle cose che otteniamo dalla natura è l'energia. E quando pensiamo alla natura mutevole del mondo, ecco un colore animato che celebra la vita".

Il ‘Living Coral’ nella moda 2019

Del resto, che sia il colore del 2019, la moda lo ha capito già da un pezzo. Basta guardare le passerelle per la primavera estate 2019 per farsi un'idea del potere del Living Coral. Se Chanel lo staglia sui completi in maglia, borsette e sandali on the beach e Vivetta lo spennella su etereo chiffon, Marc Jacobs lo elegge a tinta chiave della sua collezione spalmandolo ovunque: su minidress, accessori e overcoat.

Pantone, come viene decretato il colore dell'anno

Da 20 anni, il Colore dell'anno di Pantone influenza diversi settori, tra cui la moda, l'arredamento per la casa e il design industriale, oltre a prodotti come packaging e grafica.

Il processo di selezione del colore dell'anno richiede un'analisi ponderata delle tendenze. Per arrivare alla selezione, ogni anno, venti esperti di colore Pantone presso il Pantone Color Institute, setacciano il mondo alla ricerca delle nuove influenze cromatiche.

Studiano l'industria dell'intrattenimento e i film in produzione, le raccolte d'arte itineranti e i nuovi artisti, la moda, tutte le aree del design, le destinazioni di viaggio popolari, nonché nuovi stili di vita, stili di gioco e condizioni socio-economiche. Le influenze possono anche derivare da nuove tecnologie, materiali, trame ed effetti che influenzano il colore, le piattaforme di social media rilevanti e persino gli eventi sportivi imminenti che catturano l'attenzione mondiale.