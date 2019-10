Luana D'Esposito è Miss Décolleté 2019 (FOTO)

Un 'lato a' da 10 e lode. Luana D'Esposito, modella e ballerina 32enne, nata in Germania da madre lucana e padre napoletano, è stata eletta Miss Dècolleté 2019. Un titolo nazionale per Luana, nota al grande pubblico per la partecipazione ad 'Avanti un altro', condotta su Canale 5 da Paolo Bonolis, dove interpreta una ballerina di danza del ventre, ammaliante e simpatica.

Come riporta NapoliToday, Luana è stata incoronata da Eliana Michelazzo - ex agente di Pamela Prati coinvolta nello scandalo 'Mark Caltagirone' - nella serata finale del 'Beautiful Day' al Teatro Mercadante di Altamura, in provincia di Bari. In un'intervista a Novella 2000, la modella, istruttrice di fitness e pilates, aveva raccontato la fierezza del suo corpo 'curvy', una consapevolezza arrivata negli ultimi tempi e dopo una dieta che l'ha portata a perdere 25 chili in poco più di un anno.