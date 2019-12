A lezione di profumi con Ludovica Di Loreto: "Tutti i segreti per scegliere e conservare il vostro"

È il dettaglio meno tangibile e per questo più affascinante. Il profumo, tanto incorporeo quanto concreto, seduce in silenzio ma scolpisce nell'aria la nostra personalità. Lo sa bene Ludovica Di Loreto, 30 anni, giovane designer e creatrice di essenze, che nelle sue boccette ha racchiuso la fisionomia olfattiva delle divinità romane, da Minerva a Cerere, affinché ognuno possa raccontare se stesso attraverso note più o meno intense, corrispondenti alle peculiarità celebri degli antichi Dei di Roma.

Alle spalle una laurea in Moda e Costume all'Università La Sapienza di Roma, poi gli studi londinesi al College of Fashion. Nel presente la sfida di far conoscere i tesori dell'Italia attraverso l'emozione di una fragranza che sorprenda i sensi con il ricordo di una passeggiata in Piazza Navona o al Colosseo. Una scommessa, quella della sua prima collezione, che sta già conquistando il mercato all'estero, da Dubai all'America. "Se dovessi indentificarmi in un profumo, sceglierei il primo che ho creato - racconta Ludovica a Today - Oltre che per un inevitabile legame affettivo, anche per il suo connubio tra l'intensità del Narciso e le rilassanti vibrazioni termali del Muschio Bianco. E' dinamico ma discreto al tempo stesso, sognatore proprio come me".

Come nasce l'ispirazione per creare un profumo?

Anche durante una serata tra amiche. È capitato che, passeggiando per le vie del centro, sentissi un odore capace di farmi tornare indietro nel tempo, a quando ero bambina. È un fenomeno molto bello ed emozionante, perché ricrearlo in una fragranza permette di fissare un ricordo per sempre.

Respiri quest'aria sin dall'infanzia, perché i tuoi genitori lavorano proprio nel settore della cosmetica. Ma quando hai capito che la creazione di profumi sarebbe stata la tua strada?

Sei anni fa. Durante il mio soggiorno a Londra ho preso spunto da tutti gli aspetti che mi mancavano di più dell'Italia per creare un'essenza che la identificasse. Sin da piccola vivevo esperienze olfattive che mi emozionavano, ricordo ancora il profumo di mia madre, ma non avevo ancora chiare le mie ambizioni. Crescendo mi sono accorta di aver sviluppato una memoria sensoriale specifica.

In natura esistono ben 5000 note profumate. Per combinarle nel modo giusto ci si affida più alla scienza o alla creatività?

Io seguo l'istinto. Ma esiste un processo specifico da seguire nella costruzione di una fragranza. La fase più difficile è quella iniziale, quando è necessario capire quale emozione si intende trasmettere. Poi si passa alla costruzione di una piramide olfattiva: le prime note sono di 'testa', ovvero quelle che si sentono appena viene vaporizzato, infine arrivano quelle note di cuore e di 'coda'. Passa anche un anno tra l'ideazione e la realizzazione. Basti pensare alle quattro settimane di posa.

Come scegliere il profumo in base alla propria personalità?

Confidando nel colpo di fulmine. Mai insistere a provarne troppi, perché si finisce per confondersi. L'importante è tenere sempre a mente che la fragranza cambia in base al ph di ciascuno di noi, che dà intensità ad alcune note rispetto ad altre. Dunque spruzzatene prima un po' sulle mouillettes in modo da capire se vi piace nella sua consistenza originale ed inalterata, e solo in un secondo momento vaporizzatelo sulla vostra pelle. Se, dopo averne sentiti diversi, vi sentite confusi, pulite l'olfatto utilizzando qualche chicco di caffè.

Ad influenzarci nella scelta è spesso il packaging.

E' un aspetto molto importante del prodotto. Nel mio caso è lineare e minimal, ma studiato nei dettagli. Scelgo personalmente il materiale con cui realizzarlo, per avere un prodotto che sia made in italy al cento per cento. E' una pretesta che costa, perché in questo modo il prezzo di produzione sale per via della manodopera, ma la qualità del nostro artigianato non ha paragoni. Per la mia collezione ho utilizzato tappi in marmo di travertino, emblema di Roma, che possono diventare souvenir o fermacarte.

Quali sono le armi con cui una giovane designer si fa spazio nel mondo della moda?

I social newtork sono un ottimo mezzo di promozione, a patto di saperli utilizzare. Grazie ad Instagram mi hanno contattato rivenditori da tutto il mondo. Ma sono ancora in fase di start up e le sfide sono molte: dal mantenimento della partita iva all'organizzazione di un punto vendita. L'importante è credere in un progetto e portarlo avanti con determinazione. Solamente così arrivano i risultati.

La domanda da un milione di dollari: regalare un profumo, sì o no?

Solamente nel caso in cui si conosce bene il destinatario del regalo. Un esperto può aiutare nella scelta della fragranza giusta attraverso linee guida come l'età e il carattere di una persona, ma la scelta del profumo è molto personale. Nel caso in cui non conoscete molto chi lo utilizzerà, optate per una linea di profumi per l'ambiente e diffusori.

Qual è il modo per farlo durare di più?

Ogni profumo ha una persistenza a sé. In natura ne esistono alcuni più leggeri di altri. In questo caso consiglio di unirlo ad una crema corpo profumata, in modo da aumentarne l'intensità.

Come conservarlo?

Al buio e al riparo da fonti di calore.

E dove vaporizzarlo?

Sui polsi, davanti e dietro il collo e dietro le orecchie. Poi nebulizzatelo in aria in modo che resti sui capelli e lasciatevi inebriare.