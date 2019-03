Manuela Arcuri si racconta: “Un fratellino per Mattia? È una decisione difficile”

Manuela Arcuri torna in tv dopo cinque anni vissuti lontano dai riflettori mediatici, ma illuminati dalla gioia di essere mamma di Mattia, il figlio avuto dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco. Il prossimo 30 marzo l’attrice 42enne scenderà insieme agli undici colleghi sulla pista di ‘Ballando con le stelle’, esperienza che – dice nell’intervista al settimanale Oggi – “mi permetterà di farmi conoscere per quella che sono”.

Manuela Arcuri lontana dalla tv per il suo Mattia

Ma come sono stati per un’attrice popolare come Manuela Arcuri questi 5 anni lontani dalla tv? “Ho fatto la mamma, il mestiere più bello e faticoso del mondo”, ha spiegato: “Quando ho avuto Mattia tra le braccia per la prima volta, ho sentito che tutto il resto poteva aspettare. Non c’è film, premio e programma che avrebbe potuto convincermi ad affidarlo alle tate… Mattia ha quasi 5 anni e al massimo sono stata lontana da lui una notte. Ora, però, ho il suo “permesso” di tornare in tv, è felice per me e mi seguirà da casa”.

“La maternità mi ha cambiata tanto. Mi sono scoperta anche molto più forte”, ha aggiunto ancora la ex interprete di ‘Carabinieri’ che, rispetto alla possibilità di avere un secondo figlio, appare piuttosto riflessiva: “Mi piacerebbe ma per ora dico no. Giovanni lo desidera, ma io ricomincio adesso a pensare al mio lavoro e un altro figlio significherebbe altri due anni di fermo perché non lo lascerei mai alle tate. E’ una decisione difficile”.

Manuela Arcuri parla degli storici ex Francesco Coco e Aldo Montano

Oggi Manuela Arcuri è felice con il padre di suo figlio Giovanni Di Gianfrancesco, “uomo perbene, allegro, un puro di cuore”, ma prima di lui la sua vita sentimentale è stata costellata da delusioni. “Ho incontrato spesso uomini che mi hanno usata come motivo di vanto o per apparire e questo mi ha sempre fatto allontanare”.

Francesco Coco, ex calciatore a cui è stata a lungo legata, Maniela lo ricorda come “il grande amore della gioventù, la passione che arde e ti fa sragionare”; su Aldo Montano, invece, afferma di aver ricevuto da lui “una ventata di aria fresca, dolcezza e spensieratezza”.

Manuela Arcuri torna a ‘Ballando con le stelle’: “Milly me lo chiedeva da 10 anni”

Per Manuela Arcuri tornare in tv grazie a Ballando è una grande opportunità. “Mi permetterà di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono, senza le maschere che si indossano per diventare il personaggio di una fiction o di un film. Vedrete la vera Manuela con le sue paure, le sue fragilità ma anche l’allegria e la tenacia”, promette l’attrice corteggiata da Milly Carlucci da dieci anni e verso la quale adesso si dice grata perché il programma arriva al momento giusto.