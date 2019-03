Alessia Marcuzzi dal parrucchiere con Mia: ciocca viola per i capelli della figlia

In pausa dagli impegni di lavoro con la conduzione dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha condiviso con i follower un momento della giornata all’insegna del relax in compagnia della piccola Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti, con cui si è regalata una bella seduta dal parrucchiere.

Spesso la conduttrice dedica post e dediche alla sua piccola che le somiglia sempre di più, e crescendo dimostra di avere anche le stesse tendenze fashion della mamma che in fatto di moda se ne intende eccome!

E, infatti, piuttosto che aspettare che mamma finisse il trattamento dal parrucchiere, Mia ne ha ‘approfittato’ per sottoporsi lei stessa a un piccolo cambio di look: una ciocca viola tra i capelli biondissimi.

Alessia Marcuzzi dal parrucchiere: ciocca viola per i capelli della figlia Mia

“E mentre mamma era al lavaggio….”, scrive Alessia Marcuzzi riprendendo la figlia Mia che si sottopone alla tintura di una piccola ciocca dei suoi capelli. Cambio di look che, come la stessa conduttrice fa notare, è solo temporaneo, visto che il parrucchiere assicura che bastano due lavaggi perché la capigliatura della bimba torni esattamente come prima.

Un tocco di originalità quello concesso dalla mamma alla figlia che, alla fine, hanno posato insieme, bellissime, fresche di piega all’obiettivo dei social.