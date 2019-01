Maria De Filippi, il suo maglione (costosissimo) ruba la scena a Tina e Gemma

Stavolta i battibecchi tra Tina e Gemma con gli immancabili insulti del tipo “mummia ammuffita” hanno catturato sì l’attenzione del pubblico di ‘Uomini e Donne’, ma fino a un certo punto, visto che poi è stata l’irruzione di Maria De Filippi al centro della scena ad attirare su di sé l’attenzione degli spettatori per un dettaglio fashion davvero molto inusuale per la signora Mediaset.

Lo stile di conduzione di Maria, ormai, si conosce bene: asciutto, chiaro, sintetico. Nel programma pomeridiano lei ascolta prevalentemente, interviene solo quando necessario e, soprattutto, le scale dello studio sono l’angolo da cui vigila sui protagonisti in cerca dell’anima gemella.

Poco protagonismo, insomma: Maria De Filippi lascia che le telecamere riprendano soprattutto loro, opinionisti, tronisti e corteggiatrici, senza rubare loro la scena. Ma tutto questo però, ieri, ha subito un’eccezione.

Maria De Filippi, il maglione di Dior a ‘Uomini e Donne’

Nella puntata in onda ieri l’alta tensione dovuta alle due opinioniste Tina e Gemma ha reso necessario l’intervento di Maria De Filippi che ha lasciato la sua posizione per arrivare al centro dello studio e tentare di mettere pace.

Ed è stato allora che l’obiettivo delle telecamere ha ripreso le spalle di Maria De Filippi: il suo maglione bianco apparentemente anonimo recava la scritta ‘J’adior 8’, e subito sui social è partita la ‘caccia’ alla griffe che la conduttrice è solita non sponsorizzare mai (Festival di Sanremo a parte).

Ebbene, il maglione bianco in questione è di Christian Dior e, come fatto notare da qualche utente indagatore, è piuttosto costoso: 1180 euro è il prezzo che il sito online attribuisce al pullover in cachemire, oggetto dei commenti più disparati da parte di chi non ha potuto fare a meno di sottolineare le possibilità di Maria, “The Queen”, appunto...

Maria con un maglione Dior da 1200 euro per stare seduta sulle scale QUEEN #uominiedonne — Paolo (@Paoliciousss) 21 gennaio 2019





(Di seguito, Maria De Filippi con il maglione di Dior a Uomini e Donne e il sito di Dior che ne mostra il prezzo)

(Di seguito la scena di Uomini e Donne in cui è possibile vedere il maglione di Maria De Fillippi - dal minuto 2.50)