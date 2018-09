Maria Grazia Cucinotta: "Per dieci anni ho provato ad avere un altro figlio"

"Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza può offrire. Poi mi sono arresa”: parla così Maria Grazia Cucinotta in un’intervista ala settimanale Gente a cui confida il suo desiderio mai esaudito di diventare di nuovo mamma dopo la nascita della figlia avvenuta 17 anni fa.

“Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata", spiega ancora l’attrice, sposata con l’imprenditore romano Giulio Violati da 23 anni.

Riguardo al suo matrimonio l'attrice siciliana sottolinea il legame con il marito fortificato negli anni anche grazie alla distanza che per un periodo li ha tenuti distanti: "Tra noi ci sono stati alti e bassi. A un certo punto sono andata a lavorare a Los Angeles, mentre lui è rimasto a Roma e la distanza ci ha rafforzato".

“Non ho mai vissuto il matrimonio come una gabbia e questo grazie a mia madre” afferma ancora: “Io e mio marito siamo molto diversi, ma ci vogliamo bene. E, malgrado, gli alti e bassi siamo costantemente d’accordo sulle cose importante”.

Giunta alla soglia dei 50 anni, Maria Grazia Cucinotta affronta con naturalezza la fase della menopausa: "Ci sono entrata da un po’. Avendo preso ormoni per avere un altro figlio ho optato per una via naturale: integratori, dieta sana, camminate veloci”.

E proprio sul tema, il consiglio per tutte le donne: “Vorrei dire a tutte le donne che ancora considerano l’uscita dall’età fertile un tabù: se un uomo non vi fa sentire attraenti in quel momento, mollatelo".