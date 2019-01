La classifica dei 100 più belli del mondo: Mariano Di Vaio supera Beckham e DiCaprio

Non solo icona di stile, anche icona di bellezza. Mariano Di Vaio è rientrato nella classifica pubblicata da Tc Candler e dedicata ai 'The most handsome face 2018'. L'influencer e fashion blogger, ormai noto da anni nel mondo della moda (anche a livello internazionale), è stato scelto e collocato in una posizione di tutto rispetto.

Il nome 'Mariano Di Vaio', infatti, si legge all'ottavo posto della classifica, ben al di sopra di altri sex symbol di fama mondiale, provenienti dal mondo del cinema, del calcio, della musica. Al 13esimo posto della classifica Tc Candler, infatti, troviamo David Beckham, icona di bellezza maschile indiscussa. Al 42esimo c'è Zac Efron, al 72esimo Cristiano Ronaldo e, addirittura al 100esimo posto si posiziona Leonardo DiCaprio.

Una bella soddisfazione - probabilmente inaspettata - per Di Vaio, che non ha potuto fare a meno di commentare sui social l'inaspettata notizia:

"Ho appena scoperto che sono uno degli uomini più belli del '18 secondo l'Independent Critics @tccandler E SONO NELLA TOP 10!". Non posso spiegare quanto sono grato per tutti i riconoscimenti e riconoscimenti che ho ricevuto quest'anno da media prestigiosi come GQ, Forbes e critici indipendenti", ha scritto Mariano su Instagram, chiudendo il post con un sincero 'Grazie mamma!'.

DiCaprio, Beckham e tutti gli altri dovranno farsene una ragione: il fascino dell'influencer originario di Assisi non si batte (almeno per il 2018)