Mariano Di Vaio lancia nuovo brand di moda che porta il suo nome

Poche settimane dopo che Forbes lo ha inserito nella lista degli under30 più influenti del mondo nel settore moda/retail/e-commerce, Mariano Di Vaio, l’influencer italiano più famoso al mondo con oltre 11 milioni di followers sui social network a 29 anni, ha lanciato dal TownHouse Galleria di Milano la sua sfida imprenditoriale e da direttore creativo: il brand di moda “Mariano Di Vaio”.

L’influencer punta ad uno stile di vita italiano e di lusso, che esalti la bellezza, accompagnando il cliente e donando un servizio completo ed esclusivo. La collezione spring summer 2018 è stata concepita per esaltare le naturali caratteristiche di chi la indossa, ed è dedicata al gentleman moderno che è anche papà, non rinunciando alla famiglia. Le caratteristiche della collezione sono lino organico, colori chiari e linee morbide.

Costituita in precedenza solo dalle linee eyewear, shoes e jewels, la collezione si completa. Negli accessori dominano le fluide, moderne e determinate: ci sono gioielli in argento ed oro, occhiali da sole, baschetti in lino, mocassini scamosciati e sneakers dai tessuti pregiati a cui si aggiungono quattro total look formati da pantaloni con pinces, giacca con spacchi laterali e gilet dai tagli reinventati, con minuterie in acciaio invecchiato, turchesi e spille piumate. La collezione si può scoprire visitando marianodivaio.com