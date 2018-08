All’asta i leggendari abiti di scena di Marilyn Monroe

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I vestiti di scena indossati da Marilyn Monroe in alcuni dei suoi film più famosi saranno battuti all’asta.

La vendita vera e propria avverrà in ottobre, ma gli abiti che hanno contribuito ad alimentare ad alimentare la leggenda dell'attrice sono già tutti esposti a Los Angeles e insieme a foto di scena, della sua infanzia, e sceneggiature trasformano la mostra in una immersione nel meglio della commedia americana degli anni 50/60.

Fra i pezzi più preziosi il costume da showgirl giallo e nero di paillettes indossato in “Gli uomini preferiscono le bionde”, una sceneggiatura di “Quando la moglie è in vacanza” con le annotazioni fatte a mano da Marilyn mentre studiava il copione e, dallo stesso film, una copia dell’iconico abito della scena della metropolitana usata ai tempi dell’uscita della pellicola per tour e esposizioni.

Si preannuncia un’asta di livello altissimo, tanto che lo stesso Joe Maddalena presidente della casa che la organizza, “Profiles in history”, fatica a fare una stima precisa. “Un vestito di Marilyn Monroe può valere fra i 150mila e i 250mila dollari sul mercato. Qualcosa dal suo guardaroba personale fra i 40mila e 100mila ma ancora non sappiamo dirlo con certezza perché non c’era una collezione come questa sul mercato da molti molti anni”.