Marina Ripa di Meana, i look iconici della signora dei salotti televisivi

Come in ogni aspetto della sua esistenza, anche in fatto di moda Marina Ripa di Meana, eclettica signora dei salotti televisivi scomparsa ieri all’età di 76 anni, scompaginava gli schemi e regalava la propria visione di una vita avulsa da preconcetti.

Attraverso abiti e cappelli, mai banali, sempre sorprendentemente fantasiosi, Marina colpiva per una spiccata tendenza all’eccentricità che non era studiata o meditata con lo scopo di attirate l’attenzione dell’osservatore. L’estetica di Marina Ripa di Meana era lo specchio perfetto della sua personalità: libera, anticonvenzionale, veicolo di una gioia di vivere che arrivava allo spettatore durante ogni sua apparizione pubblica.

Dal cappello a forma di ragno a quello dotato di una surreale gabbietta con tanto di uccellini variopinti, i look più iconici di una donna ‘extra-ordinaria’ che, con il suo carisma, ha segnato lo spettacolo italiano.

(Nella foto Marina Ripa di Meana alla premiere di 'Spotlight' durante la 72esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, settembre 2015- ANSA/ETTORE FERRARI)

